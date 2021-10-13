بعد تفعيل مواقف الـ5.. "سبق" توثق امتثال أصحاب الشاحنات بالوقوف بحجز "شرائع مكة"

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استجابةً لمطالب المواطنين الذين يعانون من الوقوف العشوائي لها.. وفي خطوة لاقت استحسانًا

وثّقت "سبق" بالصور، امتثال أصحاب الشاحنات والمعدات الثقيلة، بالوقوف داخل حجز السيارات بالشرائع، بعد تفعيل أمانة العاصمة المقدسة بشكل فعلي، مواقف السيارات العامة الـ5 المتواجدة بمداخل مكة؛ لتنظيم وقوف الشاحنات والصهاريج والمعدات الثقيلة والآليات بعيدًا عن الطرقات والممرات والأحياء السكنية.

وأظهرت الصور التزام أصحاب الشاحنات بالتوقف في الجزء الغربي من حجز السيارات بالشرائع، بعد أن خصصته الأمانة واستقطعته لهذا الغرض؛ فيما تبقت المساحات الأخرى من الحجز للتنزه.

ويطالب مرتادو حجز السيارات بالشرائع، أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة تخصيص البوابة الجنوبية الغربية من الحجز لدخول وخروج الشاحنات من وإلى الحجز، بعيدًا عن المدخل الرئيسي.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد خطت خطوة لاقت استحسان سكان مكة المكرمة، تَمَثلت في تفعيل مواقف السيارات العامة الـ5 المتواجدة بمداخل مكة لتنظيم وقوف الشاحنات والصهاريج والمعدات الثقيلة والآليات؛ استجابةً لمطالب المواطنين من الأهالي وأصحاب المحلات التجارية، الذين يعانون من الوقوف العشوائي للشاحنات ضمن النطاق العمراني.