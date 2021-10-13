الانتهاء من المرحلة الأولى لترميم الأعمدة بصالة معابد الكرنك

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صرح الدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الأعلى للاثار، انتهاء المرحلة الاولى من ترميم أعمدة صالة الأعمدة الكبرى، بمعابد الكرنك ، موضحاً أن أعمال التطوير حول صالة الأعمدة لتحفة معمارية وفنية، بظهور ألوانها الحمراء والصفراء والزرقاء والخضراء، مؤكدا ان هذه الاعمال تتم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبدعم كامل من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

صالة الاعمدة بمعابد الكرنك

وأضاف وزيرى، فى تصريحات صحفية، أن الأعمال التى تمت بايدى المرممين المصريين لاعادة صالة الأعمدة لجمالها ورونقها ، بازالة الاتساخات والتكلسات وعوامل الطبيعة التى اخفت الالوان الأصلية ، وجاءت هذه الاعمال لتظهر الالوان من جديد وتزيد من شغف السياح لمشاهدتها والتقاط الصور التذكارية بجوارها كأكبر دعاية للحضارة المصرية وجذب مزيد من السباح خلال الفترة المقبلة .

صالة الاعمدة بمعابد الكرنك

وشدد الدكتور مصطفى وزيري على أن فريق الترميم بوزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع عدد من خريجى أقسام الترميم بجامعتى الأقصر وجنوب الوادى ومعهد الترميم بالأقصر قاموا بالعمل فى ترميم الأعمدة فى صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك وإظهار ألوانها الأصلية، وذلك بعد إزالة آثار التلف من تكلسات واتساخات وعوامل الطبيعة، لافتاً الى انه استكمال أعمال الترميم لباقى الأعمدة تباعاً، حيث أن أعمال الترميم تمت بصالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك .

وشملت ترميم الأعمدة التى على هيئة زهرة البردى المفتوح كمرحلة أولى ثم باقى الأعمدة كمرحلة ثانية، تمهيدا لافتتاح مشروع تطوير طريق الكباش فى احتفالية كبرى الفترة المقبلة .