محافظ قنا يشهد تحية العلم بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان

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شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الأربعاء، تحية العلم والسلام الجمهوري بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان بمدينة قنا، وذلك في إطار متابعته لسير العملية التعليمية، والتأكد من انتظامها مع بداية العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة ، والنائب محمد أحمد الجبلاوي عضو مجلس النواب ، والنائب محمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ ،وعدد من قيادات العملية التعليمية بالمحافظة.

محافظ قنا يشهد طابور الصباح

محافظ قنا يشهد طابور الصباح

قدم محافظ قنا التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح ، موصيا جموع الطلاب بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم و التسلح بالعلم لكونه من أقوي الدعائم لبناء الوطن ورفعته ، مؤكدا علي أن المحافظة حريصة علي تقديم كل سبل الدعم الممكنة للنهوض بالعملية التعليمية.

محافظ قنا يشهد طابور الصباح

محافظ قنا يشهد طابور الصباح

كما شهد محافظ قنا مجموعة من العروض الفنية والأغاني الوطنية التي قدمها طلاب المدرسة بمناسبة الاحتفال بالذكري ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تعزز روح الانتماء والولاء للوطن، ونالت العروض إعجاب جميع الحاضرين، ووعد محافظ قنا طلاب المدرسة بمشاركتهم في الفاعليات والمناسبات التي تنظمها المحافظة.