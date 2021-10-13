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توقع المركز الوطنى للأرصاد في المملكة العربية السعودية سقوط أمطار وتكون ضباب ونشاط الرياح خلال حالة الطقس في السعودية اليوم.

وتظل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مناطق المملكة تتراوح بين 41 و23 درجة للعظمي.

يتوقع مركز الأرصاد السعودية تكون الضباب ليلاً وفي الصباح الباكرخلال حالة الطقس اليوم فى المنطقة الشرقية وخصوصًا فى الأجزاء الجنوبية والوسطي منها.

وتنشط الرياح وتكون السماء غائمة، ويتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

حالة البحر الأحمر اليوم

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلي جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي حسب توقع المركز الوطنى للأرصاد السعودية.

وتكون الرياح بين شمالية غربية إلي شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14-34 كم/ الساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر وربع المتر.

حالة الخليج العربي

تتوقع الأرصاد السعودية أن تكون الرياح في الخليج العربي جنوبية شرقية إلي شمالية شرقية.

تتراوح سرعة الرياح بين 10: 30 كم/الساعة.

يكون ارتفاع الموج خفيف ويتراوح بين نصف المتر ومترًا.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة في المملكة العربية السعودية اليوم

تشير توقعات الأرصاد السعودية عن الأحوال الجوية ودرجات الحرارة اليوم في السعودية إلى أن درجة الحرارة العظمي في مكة المكرمة تكون 41ْ للعظمي والصغري 26 درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي في المدينة المنورة 40 درجة بينما تكون الصغري 25ْ درجة.

وتكون درجة الحرارة في الرياض العظمي 37 درجة والصغري 22 درجة.

وتكون درجة الحرارة الصغري في جدة 38 درجة وتكون الصغري 26 درجة.

وتستطيع معرفة درجة الحرارة المتوقعة في مناطق السعودية من خلال الجدول التالي:

حالة الطقس فى السعودية اليوم

حالة الطقس فى السعودية اليوم

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