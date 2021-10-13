أول تعليق من البرلمان على قرار عودة الجماهير للملاعب

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قال النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن عودة الجماهير للملاعب، قرار مهم جدا، وتبنته اللجنة منذ انطلاق الفصل التشريعي الاول .

و واضاف «حسين» في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاربعاء، ان ملف عودة الجماهير كان دائما على رأس اولويات عمل اللجنة، ولولا ظهور وباء كورنا لعادت لجماهير للمدرجات العام الماضي خاصة ان اللجنة قد اتخذت خطوات كبيرة لعودتهم .

و تابع أن سحر كرة القدم ومتعتها في وجود الجماهير في المدرجات، وان الاهم من قرار العودة هي العودة الآمنة وهو ما يتطلب ضرورة الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها النيابة في تجهيزات الاستادات لعودة الجماهير .

و اكد «حسين» على أهمية مراعاة ظروف كورونا، بما يوفر الامن والسلامه لجميع افراد المنظومة بدايه من الجماهير مرورا بالاعبين والاجهزه الفنيه والاداريين مطالبا بالكشف على الجماهير من اعراض كورونا من خلال جهاز قياس درجة الحرارة، أو النص على ان كلً من سيدخل المدرجات يحمل شهادة التطعيم ضد كورونا .واشار إلى أن قرار عودة الجماهير اسعد الكثير من المتابعين لكرة القدم، ولكن لابد ان تكون العودة تدريجية ليتم الوصول إلى امتلاء المدرجات مثل الدوريات الاوروبية .كان رئيس رابطة الأندية المحترفة اعلن عن التوصل لاتفاق مع وزارة الداخلية من أجل حضور الجماهير للمباريات في الموسم الجديد.

وأعلن على هامش حفل إقامة قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، أنه تمت الموافقة على حضور 1000 مشجع لكل فريق في المباراة، بحيث يكون الحضور من جماهير الفريقين لنحو ألفي شخص فقط، كخطوة مبدئية لعودة الجماهير من جديد.وغابت الجماهير عن المدرجات في مصر منذ فترة طويلة بسبب عدة أحداث متلاحقة بدءا من حادثة بورسعيد مرورا بوباء كورونا وغيرهما من الأمور.