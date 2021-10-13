ضبط مترصد عملاء البنوك في مكة.. ارتكب عدة حوادث جنائية

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استولى من خلالها على 47 ألف ريال وجرى إيقافه وأحيل للنيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، ارتكب حوادث جنائية تمثلت في الترصد لعملاء المصارف من كبار السن أثناء قيامهم بعمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وادعاء مساعدتهم، واستبدال بطاقاتهم بأخرى، وإجراء عمليات سحب نقدية، استولى من خلالها على (47.000) ريال، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.