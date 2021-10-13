أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر -
السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه -
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ربط والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

Print
ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022 ربط والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022
لنقل البضائع والركاب في السكك الحديدية الأوسع بدول التعاون

ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال قطاعات السكك الحديدية الوطنية من الفجيرة إلى الغويفات على حدود المملكة العربية ، بحلول نهاية عام 2022؛ وفقًا لما أعلنه سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي.

وقال المزروعي لصحيفة "ذا ناشيونال": سنكمل الربط من الفجيرة إلى الغويفات على الحدود مع المملكة العربية السعودية بنهاية العام المقبل.

وقالت شركة الاتحاد للقطارات الشهر الماضي: إن الأعمال الإنشائية للحزمة (أ) التي يبلغ طولها 139 كيلومترًا للمرحلة الثانية وربطها عبر الغويفات بالمرحلة الأولى، والتي تمتد 264 كيلومترًا من حبشان إلى الرويس؛ قد اكتملت قبل شهرين من الموعد المحدد.

وردًّا على سؤال حول الإطار الزمني لربط الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالسكك الحديدية لنقل البضائع والركاب في شبكة السكك الحديدية الأوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، قال المزروعي: إن المملكة "تعمل بجد" على أجزاء من شبكة السكك الحديدية الوطنية الخاصة بها.

وقال: "نحن نتطلع إلى الارتباط بين مشغلي "السكك الحديدية"، ونأمل أن نتمكن معًا من إنشاء هذا الربط في أقرب وقت ممكن، دون تقديم جدول زمني للرابط بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أنظار العالم تتجه نحو العاصمة السعودية في انطلاق "موسم الرياض 2021".. غدًا

أنظار العالم تتجه نحو العاصمة السعودية في انطلاق "موسم الرياض 2021".. غدًا

أنظار العالم تتجه نحو العاصمة السعودية في انطلاق "موسم الرياض 2021".. غدًا

أنظار العالم تتجه نحو العاصمة السعودية في انطلاق "موسم الرياض 2021".. غدًا

مجموعة "وفاء" تكرِّم 32 من الأطباء والطبيبات المميزين على مستوى السعودية

مجموعة "وفاء" تكرِّم 32 من الأطباء والطبيبات المميزين على مستوى السعودية

مجموعة "وفاء" تكرِّم 32 من الأطباء والطبيبات المميزين على مستوى السعودية

مجموعة "وفاء" تكرِّم 32 من الأطباء والطبيبات المميزين على مستوى السعودية