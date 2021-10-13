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وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال بالعاصمة المجرية بودابست.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة مصر في قمة تجمع «فيشجراد» تأتي للمرة الثانية عقب عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع اكليلاً من الزهور بالنصب التذكاري بميدان الابطال بالعاصمة بودابست

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع اكليلاً من الزهور بالنصب التذكاري بميدان الابطال بالعاصمة بودابست

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع اكليلاً من الزهور بالنصب التذكاري بميدان الابطال بالعاصمة بودابست

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع اكليلاً من الزهور بالنصب التذكاري بميدان الابطال بالعاصمة بودابست

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع اكليلاً من الزهور بالنصب التذكاري بميدان الابطال بالعاصمة بودابست