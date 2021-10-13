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يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال ببودابست (صور)

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السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال ببودابست (صور) يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال ببودابست (صور)

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وضع الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال بالعاصمة المجرية بودابست.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة في قمة تجمع «فيشجراد» تأتي للمرة الثانية عقب عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع اكليلاً من الزهور بالنصب التذكاري بميدان الابطال بالعاصمة بودابست
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع اكليلاً من الزهور بالنصب التذكاري بميدان الابطال بالعاصمة بودابست
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع اكليلاً من الزهور بالنصب التذكاري بميدان الابطال بالعاصمة بودابست
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع اكليلاً من الزهور بالنصب التذكاري بميدان الابطال بالعاصمة بودابست
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع اكليلاً من الزهور بالنصب التذكاري بميدان الابطال بالعاصمة بودابست
الرئيس عبدالفتاح السيسى «صورة أرشيفية» - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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