بعد تمزيقه جسد زميله ب"كتر" امام مدرسة فى السلام ..تعرف على قرارات النيابة

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حبست نيابة السلام طالب تبين من التحريات انه قام بالتعدى على زميله بسلاح أبيض "كتر" وسدد له طعنات متفرقة بأنحاء الجسد، أمام إحدى المدارس بمنطقة مدينة السلام ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تبين من التحريات ان الطالب المتهم يتحصل على مبالغ مالية من الطلاب نظير السماح لهم بدخول المدرسة دون التعدى عليهم وعندما رفض الطالب المجنى عليه تعدا عليه المتهم بالضرب بسلاح ابيض محدثا إصابته بانحاء متفرقة من الجسد .

بدات الواقعة ببلاغ لقسم شرطة السلام، بقيام طالب بإصابة زميله بسلاح أبيض "كتر" أمام إحدى المدارس ، وبإجراء التحريات تم تحديد المتهم وضبطه وشهد عدد من الطلاب بارتكاب المتهم الواقعة .