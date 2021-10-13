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أبو الغيط: احترام نتائج الانتخابات مهم لاستقرار العراق

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أبو الغيط: احترام نتائج الانتخابات مهم لاستقرار العراق أبو الغيط: احترام نتائج الانتخابات مهم لاستقرار العراق

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أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تهنئته للعراقيين باجراء الانتخابات النيابية في أمان ودون اشكالات.

وأشاد أبوالغيط بالأجواء التي جرت فيها العملية الانتخابية، تنظيمياً وأمنياً، ومعرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها العراقية لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الهام والوفاء بالتزامها أمام الشعب العراقي.

جاء ذلك خلال تلقي السيد الأمين العام تقريراً من السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في العراق، حول تقييم البعثة لسير العملية الانتخابية في العراق، متضمناً الملاحظات الميدانية التي رصدها مراقبو الجامعة في مراكز الاقتراع في عدد من المدن العراقية.

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده على أهمية احترام نتائج العملية الانتخابية لأجل استقرار العراق، داعياً إلى الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وفقا للتوقيتات الدستورية المنصوص عليها، وبما يسهم في مواصلة مسيرة الاصلاح والاعمار، وتحقيق الرفاهية والتنمية لأبناء الشعب العراقي.

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