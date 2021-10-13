القوى العاملة تحتفي بتخريج أول دفعة لبروتوكول التعاون مع الجامعات بالإسكندرية

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احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتخريج أول دفعة من المتدربين تفعيلا لبروتوكول التعاون مع جامعة الإسكندرية، وذلك للتدريب الصيفي لطلبة الجامعة، لتوعيتهم بجميع المجالات والخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة من خلال مديرياتها في جميع المحافظات، وعن طريق مكاتبها المنتشرة في أنحاء الجمهورية من خدمات التشغيل، والتدريب، والتفتيش، وتلقي الشكاوى العمالية، وفض منازعات .

فضلا عن توفير فرص العمل اللائقة للشباب وذوي القدرات الخاصة بالإضافة إلى عرض فرص المشروعات الصغيرة المتاحة أمام من يرغب منهم في بدء مشروع خاص به وتدريبه على مبادئ ريادة الأعمال.

وقال ياسر سعيد، مدير المديرية: إن المتدربين قد تم منحهم شهادة تفيد اجتياز هذه الدورة التدريبية في احتفالية خاصة بديوان عام المديرية، وابدي المشاركين في الدورة سعادتهم بالدورات التدريبيه، التي أضافت خبرات في مجالات جديدة بالنسبة لهم.