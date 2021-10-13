لمتابعة المرحلة الثانية والبدء في الثالثة.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها (صور)

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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة بنها، تفقد خلالها أعمال إنشاء ممشى النيل المرحلة الثانية بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات.

كما تفقد بحسب بيان صحفي، أعمال تطوير الممشى وتحدث إلى مهندسي الموقع، موجها بدفع الأعمال والإنتهاء منها، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 90 % وجاري أعمال الرصف والبلاط بالإنترلوك والرخام للأرضيات والأسوار.

كما ناقش المحافظ مع المهندسين سرعة البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة، موجها بمراعاة الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدا على ضرورة وجود رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

كما تفقد المحافظ عدد من شوارع مدينة بنها من بينها شارع الخدمة الاجتماعية وشارع كلية الطب، والشوارع الجانبية المتفرعة من تلك الشوارع، مكلفا بإزالة الإشغالات ومنع الانتظار الخاطيء أمام المحلات.

كما وجه المحافظ بغلق محل تغيير زيوت سيارات لمخالفته الاشتراطات البيئية، كما وجه أيضا بفتح محاور مرورية لتخفيف التكدسات بشارع الخدمة الاجتماعية.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها

محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها

محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها

محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها

محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها