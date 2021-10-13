أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر -
السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه -
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لمتابعة المرحلة الثانية والبدء في الثالثة.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها (صور)

Print
لمتابعة المرحلة الثانية والبدء في الثالثة.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها (صور) لمتابعة المرحلة الثانية والبدء في الثالثة.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة بنها، تفقد خلالها أعمال إنشاء ممشى النيل المرحلة الثانية بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات.

كما تفقد بحسب بيان صحفي، أعمال تطوير الممشى وتحدث إلى مهندسي الموقع، موجها بدفع الأعمال والإنتهاء منها، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 90 % وجاري أعمال الرصف والبلاط بالإنترلوك والرخام للأرضيات والأسوار.

كما ناقش المحافظ مع المهندسين سرعة البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة، موجها بمراعاة الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدا على ضرورة وجود رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

كما تفقد المحافظ عدد من شوارع مدينة بنها من بينها شارع الخدمة الاجتماعية وشارع كلية الطب، والشوارع الجانبية المتفرعة من تلك الشوارع، مكلفا بإزالة الإشغالات ومنع الانتظار الخاطيء أمام المحلات.

كما وجه المحافظ بغلق محل تغيير زيوت سيارات لمخالفته الاشتراطات البيئية، كما وجه أيضا بفتح محاور مرورية لتخفيف التكدسات بشارع الخدمة الاجتماعية.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها
محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها
محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها
محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها
محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها
محافظ القليوبية يتفقد أعمال ممشى النيل ببنها

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر

أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر

دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس

دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس

«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر

«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر

السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه

السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه