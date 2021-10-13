الهجان يتفقد المدرسة اليابانية في بنها (صور)

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، انتظام الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة بنها، يرافقه المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها.

تابع المحافظ، انتظام العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد 2021ـ 2022 ولمشاركتهم احتفالاتهم ببدء العام الدراسي، والتأكد من الالتزام بتطيبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدا على ضرورة إتباع الإجراءات الإحترزاية للوقاية من فيروس كورونا لحماية وسلامة الجميع.

ووجه «الهجان»، بالحفاظ على المدرسة والالتزام بأعمال الصيانة الدورية، كما تفقد الفصول الدراسية والتقى مع هيئة التدريس بالمدرسة.

وشدد على ضرورة المتابعة الجيدة مع التلاميذ خاصة مع تلك التجربة الجديدة، مشيرا بأن تطبيق التجربة اليابانية تعد خطوة هامة في تطوير المنظومة التعليمية على أرض المحافظة، ونجاحها سيساعد في التوسع في إنشاء مدارس أخرى مماثلة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

محافظ القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة اليابانية ببنها

محافظ القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة اليابانية ببنها

محافظ القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة اليابانية ببنها

محافظ القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة اليابانية ببنها

محافظ القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة اليابانية ببنها

محافظ القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة اليابانية ببنها