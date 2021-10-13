أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر -
السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه -
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الهجان يتفقد المدرسة اليابانية في بنها (صور)

Print
الهجان يتفقد المدرسة اليابانية في بنها (صور) الهجان يتفقد المدرسة اليابانية في بنها (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، انتظام الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة بنها، يرافقه المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها.

تابع المحافظ، انتظام العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد 2021ـ 2022 ولمشاركتهم احتفالاتهم ببدء العام الدراسي، والتأكد من الالتزام بتطيبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدا على ضرورة إتباع الإجراءات الإحترزاية للوقاية من لحماية وسلامة الجميع.

ووجه «الهجان»، بالحفاظ على المدرسة والالتزام بأعمال الصيانة الدورية، كما تفقد الفصول الدراسية والتقى مع هيئة التدريس بالمدرسة.
وشدد على ضرورة المتابعة الجيدة مع التلاميذ خاصة مع تلك التجربة الجديدة، مشيرا بأن تطبيق التجربة اليابانية تعد خطوة هامة في تطوير المنظومة التعليمية على أرض المحافظة، ونجاحها سيساعد في التوسع في إنشاء مدارس أخرى مماثلة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

محافظ القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة اليابانية ببنها
محافظ القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة اليابانية ببنها
محافظ القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة اليابانية ببنها
محافظ القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة اليابانية ببنها
محافظ القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة اليابانية ببنها
محافظ القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة اليابانية ببنها
محافظ القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بالمدرسة اليابانية ببنها

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر

«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر

بسبب خلافات مالية مع الشركة التي يعمل بها.. مصري في الكويت يحاول الانتحار

بسبب خلافات مالية مع الشركة التي يعمل بها.. مصري في الكويت يحاول الانتحار

الكهرباء: مصر مركز إقليمي ومحوري في إنتاج الطاقة

الكهرباء: مصر مركز إقليمي ومحوري في إنتاج الطاقة