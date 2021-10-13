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تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (7000) طن بضائع و(318) شاحنة وشملت حركة الواردات (1000) طن بضائع و(119) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (6000) طن بضائع و(199) شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الأربعاء لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين دليلة والجونة تريدر، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع ثلاث سفن وهى بريدج، سينا، عمان وغادرت السفينتين سينا وعمان .

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