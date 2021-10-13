للمرة الأولى .. ظهور «تي شيرت» يحمل صورة الزعيم الكوري الشمالي

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أظهرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية للمرة الأولى «تي شيرت» يحمل صورة مطبوعة للزعيم، كيم جونغ أون، خلال حدث عام في بيونج يانج.

وبحسب مقطع فيديو نشرته الإذاعة التليفزيونية المركزية الكورية الشمالية الرسمية، الثلاثاء، ظهر قائد الاوركسترا في معرض لتطوير الدفاع وهو يرتدي قميص أبيض مطبوعًا عليه وجه كيم باللونين الأسود والأبيض.

ووفق وكالة يونهاب للأنباء، بالكاد يُرى الكوريون الشماليون يرتدون مثل هذه الملابس، والتي يمكن أن تتسخ، حيث يتم تعظيم عائلة كيم كشخصيات مقدسة مع صورهم التي يتم التعامل معها بشكل من التقديس.

وفي عام 2019، نشرت صحيفة «رودونغ شينمون» الرئيسية في كوريا الشمالية، قصة تشيد بمهندس سفينة على عمله البطولي في إنقاذ صور كيم وزعيمي البلاد الراحلين من غرق سفينة.

ويأتي ظهور قميص الزعيم الكوري في الوقت الذي تحاول فيه كوريا الشمالية تقديم نفسها على أنها دولة طبيعية أمام المجتمع الدولي وسط تعثر المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وأقيم المعرض النادر بمناسبة الذكرى الـ 76 لتأسيس حزب العمال الحاكم، حيث عرض سلسلة من الأسلحة الجديدة، بما في ذلك صاروخ يفوق سرعة الصوت وصاروخ «هواسونغ-16» العابر للقارات.

واتهم الزعيم الكورى الشمالى، كيم جونج أون، الولايات المتحدة بأنها «السبب الجذرى» للتوترات في شبه الجزيرة الكورية. وقال كيم خلال افتتاحه المعرض في بيونج يانج، إنه لا سبب يدفعه «للاعتقاد بأن واشنطن ليست عدائية» تجاه بلاده، رغم دعواتها إلى الحوار.

وشدد كيم على أن الولايات المتحدة تخلق توترًا إقليميًا بسياساتها، موضحًا أن التطورات العسكرية في كوريا الجنوبية تسعى إلى تدمير التوازن في شبه الجزيرة. وقال كيم: «إن التهديدات العسكرية التي تواجهها بلادنا تختلف عما رأيناه قبل 10 سنوات أو 5 سنوات أو 3 سنوات»، مؤكدًا أن التوترات في شبه الجزيرة الكورية لن يتم حلها بسهولة بسبب الولايات المتحدة. ودعا إلى تعزيز القدرات العسكرية لبلاده لمواجهة القوات المعادية ضد بيونج يانج، وقال إن هذه الخطوة لا تستهدف الحرب ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتعهد زعيم كوريا الشمالية ببناء «جيش لا يُقهر»، وقال إن تطوير الأسلحة كان للدفاع عن النفس وليس لبدء الحرب، وأضاف: «نحن لا نناقش الحرب مع أحد، بل نناقش الحرب نفسها، وزيادة ردع الحرب حرفيًا من أجل حماية السيادة الوطنية»، وأوضح أن مساعيه لبناء جيشه لا تستهدف كوريا الجنوبية وأنه لا ينبغى أن تكون هناك حرب أخرى بين الكوريين.

وأشار كيم إلى أن كوريا الجنوبية تطبق معايير مزدوجة لمواصلة تعزيز القدرات العسكرية، بينما تتحدث ظاهريًا عن السلام والتعاون والازدهار، بما يقوض التوازن العسكرى في شبه الجزيرة الكورية.