"إرادة الرياض" يحصل على الاعتماد البرامجي في طب الإدمان بالشرق الأوسط

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لمدة 4 سنوات من هيئة التخصصات الصحية للإسهام في زيادة الكوادر المؤهلة

حصل مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، على الاعتماد البرامجي المكتمل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في التخصص الدقيق لطب الإدمان النفسي على مستوى المملكة والشرق الأوسط، لمدة ٤ سنوات.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، أن حصول المجمع على هذا الاعتماد؛ يأتي لما يملكه من كوادر بشرية ذات خبرة ومهارة علمية وعملية في مجال علاج الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وسيسهم بإذن الله في زيادة عدد المختصين في علاج الإدمان كأحد التخصصات النادرة على مستوى المملكة.

وأعرب الدكتور القحطاني عن سعادته واعتزازه بثقة المسؤولين في هيئة التخصصات الصحية في ما يملكه المجمع من إمكانيات وكوادر، وقدرته على المساهمة في تطوير مهارات الأطباء في هذا التخصص الدقيق.

ولفت إلى أن حصول المجمع على الاعتماد البرامجي المكتمل في التخصص الدقيق لطب الإدمان النفسي؛ يأتي متوافقًا مع رؤية المجمع التي تؤكد على أن يكون رائدًا في الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية للاضطرابات النفسية والإدمان محليًّا وإقليميًّا.