حريق المرج يلتهم مخزن ساعات ..تفاصيل

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أخمدت قوات الحماية المدنية فى القاهرة حريق شب داخل مخزن ساعات بمنطقة المرج ،تبين من المعاينة ان النيران التهمت المخزن بالكامل بشارع الشعراوى بمؤسسة الذكاة .

البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة الحماية المدنية بالقاهرة باشتعال النيران داخل مخزن ساعات بمنطقة مؤسسة الذكاة بالمرج ،بالانتقال تبين ان النيران التهمت المخزن وتمكنت القوات من اخماد النيران قبل امتداها للمبانى المجاورة .

وتقوم قوات الحماية المدنية باعمال التبريد فى وجود الادلة الجنائية والنيابة العامة للوقوف على اسباب الحريق