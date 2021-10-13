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"الغذاء والدواء": "رصد" يتبنى أحدث الوسائل التقنية لتتبع الأدوية المصنّعة بالمملكة والمستوردة

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"الغذاء والدواء": "رصد" يتبنى أحدث الوسائل التقنية لتتبع الأدوية المصنّعة بالمملكة والمستوردة "الغذاء والدواء": "رصد" يتبنى أحدث الوسائل التقنية لتتبع الأدوية المصنّعة بالمملكة والمستوردة
يسهم في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع.. تنعكس إيجاباً على تحسين أداء المنشآت الدوائية

يتبنى نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية "رصد" الذي أنشأته الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضمن خطتها للمساهمة في تحقيق "رؤية المملكة العربية 2030"، أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المصنّعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها؛ ما ينعكس إيجاباً على تحسين أداء المنشآت الدوائية.

ويسهم النظام في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكّد من سلامة الأدوية من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع حتى وصولها للمستهلك.

وأكّدت الهيئة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر، أن "رصد" يسهم في تحسين إدارة المخزون الدوائي، وتقليل الهدر ومقاومة التزوير، وتقديم الدعم التقني لجميع الجهات المعنية عن طريق مركز الاتصال، وإصدار تقارير دورية عن حالة السوق والمبيعات ونظامَي العرض والطلب، مع إيقاف الأدوية المسحوبة بشكل تلقائي.

ويوفر النظام منصة آمنة لنقل الملفات المجمعة بين الجهات ومرونة في إدارة الحسابات على البوابة الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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