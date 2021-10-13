أخبار عاجلة

أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر -
السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه -
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
مركز مبارك للمصل واللقاح بالسويس يواصل تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا -
محلل سياسي: تركيا تضرب بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقانون البحار عرض الحائط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

Print
مواضيع متعلقة
عاش وحيدا ومات غريبا.. وفاة نور ابن ملك المواويل محمد عبد المطلب

عاش وحيدا ومات غريبا.. وفاة نور ابن ملك المواويل محمد عبد المطلب

اسطا بدرجة فنان.. تعلم العود بمعهد الموسيقى ليطرب زبائن ورشته لتصليح الكاوتش

اسطا بدرجة فنان.. تعلم العود بمعهد الموسيقى ليطرب زبائن ورشته لتصليح الكاوتش

كيف غيرت مبادرة حياة كريمة معيشة ملايين المصريين ؟ إشادات دولية بالمبادرة

كيف غيرت مبادرة حياة كريمة معيشة ملايين المصريين ؟ إشادات دولية بالمبادرة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة برق ورعد عنيفة الأيام المقبلة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة برق ورعد عنيفة الأيام المقبلة