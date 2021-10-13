بعد نجاتها من حادث مروع ..فرح الزاهد في جلسة تصوير بـ«التايجر»

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تألقت الفنانة الشابة فرح الزاهد في أحدث جلسة تصوير لها، واختارت فرح فستان «تايجر» لتتوالى تعليقات متابعيها حول جاذبيتها.

فرح الزاهد

وعبرت «فرح» في تصريحات لها مؤخرا حول رغبتها في تقديم دور الفتاة الشعبية.

يذكر ان الفنانة الشابة فرح الزاهد نجت من الموت خلال حادث سير أدى إلى تهشم أجزاء من سيارتها قبل أسابيع، ونشرت صورة لسيارتها المهشمة عبر حسابها في «إنستجرام» معلقةً: «الحادثة حصلت في لحظة وبشكر ربنا إني بخير وكل اللي في العربية التانية كويسين لازم نخلي بالنا».

وشاركت فرح الزاهد في مسلسل «الطاووس» الذي عُرض في رمضان الماضي، حيث حاز دورها على إعجاب الجمهور والنقاد في دور الفتاة الداعمة لضحية الاغتصاب التي جسدت دورها الفنانة سهر الصايغ.

وظهرت «فرح» في حوار مع الإعلامية منى الشاذلي مؤخرا وكشفت عن إصابتها بمرض الوسواس القهري وتلقيها علاجا نفسيا منه.