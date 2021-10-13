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«سوبر مان» الجديد سيكون «مثليا».. هل تتوقع منعه في الدول العربية؟

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«سوبر مان» الجديد سيكون «مثليا».. هل تتوقع منعه في الدول العربية؟ «سوبر مان» الجديد سيكون «مثليا».. هل تتوقع منعه في الدول العربية؟

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أعلنت دار «دي سي كوميكس» لنشر الشرائط المصوّرة، أن سوبرمان الجديد، جون كنت، وهو ابن كلارك كنت، سيكون مزدوج الميل الجنسي «مثليا» وذلك في أحدث حلقات الشرائط المصورة الشهيرة، وسيكون جون على علاقة عاطفية مع صديقه المقرب جاي ناكامورا، وفقا لما سيصدر في الكتاب المصوّر الجديد المرتقب صدوره في نوفمبر المقبل.

وأعلنت دار «دي سي كوميكس» أن علاقة الشابين ستأخذ بعداً رومانسياً بدءاً من العدد الخامس، بعدما «استنزف جون نفسياً وجسدياً من محاولة انقاذ الجميع».

وقال مؤلف السلسلة توم تايلور لـ «بي بي سي» إنه فكر عند منحه الوظيفة «ما الذي يجب أن يكون عليه سوبرمان اليوم؟ وخطر له أنها ستكون فرصة ضائعة إن استبدلنا كلارك كنت بمنقذ أبيض مغاير، وقال تايلور:»حصل انقلاب حقيقي في السنوات الأخيرة، قبل عشر سنوات، أو خمس سنوات، كان الأمر سيكون أصعب، ولكن أعتقد أن الأمور انقلبت بشكل مرحب حقاً، حسب قوله.

وإذا كانت المثلية لديها قبولا عن البعض في عددا من الدول الأوروبية، إلا أنها تلقى رفضا واستنكارا من الدول الإسلامية والعربية والدول الشرقية المحافظة على العادات والتقاليد.

وفى وقت سابق قال رئيس الشيشان رمضان قديروف، ردا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ملاحقة المثليين جنسيا في بلاده، الشيشان خالية من الشواذ وحتى هذا اللفظ لا وجود له إطلاقا.

المصرى اليوم

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