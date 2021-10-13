شاهد واكتشف بنفسك.. هل نربي أطفالنا بشكل صحيح؟

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تقرير يكشف 8 أسباب للعنف عند الأطفال

رغم أن مدة هذا الفيديو لا تزيد على 15 ثانية، لكنه يكشف الكثير عن تربية أطفالنا، وربما بعد مشاهدته سوف ننقسم؛ هل ما فعلته "الأم" والطفل صحيح؟ وهل تمادى الطفل في غضبه وعنفه؟ وما دلالة ذلك؟

وتحت عنوان "تدمير حفل الميلاد"، نشر موقع "أيتم فيكس" للفيديو، هذا الشريط، دون أن يشير إلى مكان وزمان التقاطه.

ويظهر الفيديو احتفالًا فخمًا بميلاد أحد الأطفال الذي كان أمامه تورتة ضخمة عليها صورة مطبوعة بالحلوى، وفي لحظة مال الطفل بعفوية ربما ليتذوق بعضًا من التورتة!

فما كان من شخص هو غالبًا أمه إلا أنه دفعت رأسه فاصطدم وجهه بالتورتة، وحمل ذقنه بعضًا منها، وهنا ثارت ثائرة الطفل، فاشتبك مع أمه بعنف وأسقط نظارتها، وعندما أبعدته عنها، توجه نحو التورتة الضخمة، وأعمل يديه فيها تدميرًا.

ويكشف تقرير نفسي على موقع "موضوع"، عن ثمانية أسباب للعنف عند الأطفال، وهي:

* محاولة التخلص من سوء معاملة الكبار، ومن ضغطهم الزائد.

* التدليل الزائد، والاستجابة لجميع طلبات الطفل، فيصبح عنيفًا عند رفض أحد طلباته.

* محاولة تقليد الكبار، خاصةً إذا كان أحدهم عصبيًّا.

* محاولة إثارة انتباه الموجودين أمامه، وخاصةً الوالدين.

* تعرض الطفل للعنف والقسوة يولد لديه ردة فعل عنيفة.

* تعرض الطفل لحالةٍ نفسيةٍ تدفعه للعنف، مما يمنحه شعورًا بالنشوة واللذة لانتقامه.

* تجاهل الطفل، وعدم إشعاره بقيمته، وكبت رغباته يزيد عدوانيته.

* رؤية الطفل لتصرفات عدوانية، سواء أمامه، أو على التلفاز.