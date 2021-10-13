مياه سوهاج تنتهى من تركيب القطع الموفرة بجميع مقرات الشركة لترشيد استهلاك المياه

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أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، الإنتهاء من تركيب 931 قطعة موفرة للمياه بجميع مقرات الشركة وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن الشركة تسعى الى نشر ثقافة استخدام القطع الموفرة لدى جميع المواطنين بمحافظة سوهاج والتى توفر ٦٠% من الاستهلاك دون تأثير على ضغط المياه هذا بالاضافة الى أن تركيب القطع الموفرة ينعكس على انخفاض قيمة فاتورة استهلاك المياه وانه سيتم اتاحة تلك القطع بجميع مراكز خدمة العملاء والتى تبلغ 11 مركز على مستوى محافظة سوهاج.

ومن الجدير بالذكر انه فى وقتاً سابق تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان وتم تركيب 9618 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الاهلية والكنائس وذلك في اطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة.