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تحدث الموسيقار هاني شنودة عن النجم عمرو دياب الذي اكتشفه في بداياته، وقدم له أول أغانيه في الثمانينيات من ألحانه، وكشف «شنودة» عن بدايات عمرو دياب التي رفض خلالها أحد المنتجين الكبار الإنتاج له ، لكنه عاد ليتعاون معه بعد نجاحه وشهرته، وتابع متحدثا عن ذلك الموقف في برنامج «MBCTRENDING«: «قولت له عمرو هيبقى مطرب العرب الأول، مسمعوش، وقاله استناني بره شوية، وقال لي لأ مش هينفع، بعدها بسنة ونصف كلمني المنتج الكبير،، قال لي أنا مضيت مع صاحبك بمليون ونصف تقريبا، ومكنش مصدق رؤيتي من الأول له».

وكشف هاني شنودة عن موقف حين ظهر عمرو دياب بـ«تي شيرت بحمالات»، وتابع: «لما عمرو صور بفانلة حملات وناس انتقدوه، أنا سقفت، لأن ده النموذج الذي يقود الشباب ويحتذي به الشباب، نموذج »البادي بيلدينج«ولبناء الجسد، نقدر نستأمن عمرو دياب على شبابنا، وليس النماذج الأخرى، وأنه بعيد عن الشرب وعنده جيم في البيت وبيهتم بشكله وصحته، مهم نشوف مين نموذج للشباب، ولذلك عمرو محتفظ بشبابه وحيويته ويمارس الرياضة يوميا، وفي الوقت نفسه يعتني بفنه، عمرو بيعمل 20 أغنية بينقي منهم الـ12 اللي هينزلوا في الألبوم بتاعه ويكونوا أحسن حاجة، ده محدش بيعمله«.

وتابع «شنودة»: «الهضبة اسم حلو ولقب حلو، ولايق عليه ومع الشباب، وعاجبهم، وماشي على أنه ثابت نجاحه منذ فترة، احنا بنشوف القمة بتخلص بسرعة، وده محصلش مع عمرو دياب».

وحول لقاءه مؤخرا به قال «شنودة»: «كان في فرح نجل المنتج محسن جابر، وطلعت على المسرح معه وقعدنا نرقص سوا على قدر ماسني سمحلي، شايف كل التغيرات التي حدثت له نحو الشباب أكثر، وبيصغر في السن، معرفش ليه، وعلى رأي مايقال ملك الملوك إذا وهب لاتسألن عن السبب».

واحتفل جمهور النجم الكبير عمرو دياب بعيد ميلاده الإثنين وبلوغه الـ60 من عمره، ويستعد «عمرو» لطرح ألبومه الجديد الذي سيحمل اسم «عيشني».