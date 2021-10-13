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يواصل ارتفاعه .. البيض والدواجن اليوم الأحد 13 أكتوبر بالتفاصيل

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يواصل ارتفاعه .. أسعار البيض والدواجن اليوم الأحد 13 أكتوبر بالتفاصيل يواصل ارتفاعه .. البيض والدواجن اليوم الأحد 13 أكتوبر بالتفاصيل

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في الوقت الذي تشهد فيه الدواجن اليوم الاربعاء 18 أكتوبر استقرارا في الأسواق سجل سعر البيض أعلى درجات ارتفاعه مع بداية الدراسة لتصل سعر كرتونة البيض 62 للمستهلك.

أسعارها خلال الأيام الماضية. يعتبر الدواجن والبيض من السلع التي يحرص المستهلك المواطن التعرف على أسعارها قبل الذهاب إلى السوق خاصة وأن سعرها يتأثر بسعر الأعلاف التي تتغذى عليها.

«المصري اليوم» تواصل تقديم سلسلة خدماتها وتقدم لقرائها، أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد ومشتقاتها في الأسواق المحلية ومحال بيعها طبق للأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة.

فراخ - صورة ارشيفية - صورة أرشيفية

وشهدت أسعار الفراخ البلدي استقرارا اليوم الأربعاء عند سعر يتراوح بين 35 و37 جنيها طبقا لبيان الغرفة التجارية، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء استقرارًا منذ بداية الأسبوع الماضي عند سعر يتراوح بين 31 إلى 32 جنيهًا، لتصل إلى المواطن بسعر 35 جنيها.

البيض سلعة استهلاكية يومية، تختلف سعرها من نوعية بيض إلى أخرى، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم السبت إلى 55 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 60 جنيهًا، أما كرتونة البيض الأحمر سعرها 56 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 62 جنيهًا، أما البيض البلدي وصل سعره في المزارع 58 جنيهًا، لتصل سعر الكرتونة إلى المستهلك إلى 63 جنيها.

قال أحمد عبدالله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسباب ارتفاع أسعار البيض يرجع زيادة في أسعار خامات الاعلاف في العالم كله، مؤكدا أن الولايات المتحدة تشهد أيضا ارتفاع في أسعار البيض، رغم أنها مصدرة لكل الأعلاف، مضيفا أن انخفاض سعر البيض مرة أخرى مرتبط بالبورصة العالمية ،

المصرى اليوم

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