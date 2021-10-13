الصين تعارض الاتصالات العسكرية بين تايوان والولايات المتحدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، ما شياو قوانغ، عن المعارضة الشديدة لأي شكل من الاتصالات العسكرية بين تايوان والولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة شينخوا.

وقال المتحدث: «إننا نحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ صين واحدة وبنود البيانات المشتركة الثلاثة (الصينية-الأمريكية) حين التعامل مع القضايا ذات الصلة بتايوان».

وحذر، أيضا سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان من أن محاولتها للتواطؤ مع القوى الأجنبية للسعي إلى «استقلال تايوان» ومقاومة إعادة التوحيد محكوم عليها بالفشل.

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على تقارير إعلامية تفيد بوجود سري لأفراد عسكريين أمريكيين في تايوان.

وفي 7 أكتوبر، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مجموعة صغيرة من عناصر القوات الخاصة الأمريكية تمارس نشاطا سريا في تايوان منذ عام على الأقل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن نحو 20 عنصرا في قوات العمليات الخاصة وقوات الإمداد الأمريكية تقدم تدريبا إلى وحدة صغيرة من القوات البرية التايوانية، فيما تدرب مجموعة من مشاة البحرية «المارينز» الأمريكية القوات البحرية المحلية على تشغيل قوارب صغيرة. وأوضح المسؤولون أن هذه القوات الأمريكية منتشرة في تايوان على أساس التناوب.