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عقب فوز الأخضر.. ياسر المسحل: ما زال أمامنا 6 نهائيات للتأهل للمونديال

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عقب فوز الأخضر.. ياسر المسحل: ما زال أمامنا 6 نهائيات للتأهل للمونديال عقب فوز الأخضر.. ياسر المسحل: ما زال أمامنا 6 نهائيات للتأهل للمونديال
قال: مبروك لجماهير الكرة وشكراً نجوم الأخضر.. شكراً للجهازين الفني والإداري

عقب فوز الأخضر.. ياسر المسحل: ما زال أمامنا 6 نهائيات للتأهل للمونديال

أكّد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل؛ أن مشوار السعودي الأول للتأهل لنهائيات 2022 بقطر ما زال طويلاً.

وقال عبر حسابه في تويتر: مبروك لجماهير الكرة السعودية، وشكراً نجوم الأخضر.. شكراً للجهازين الفني والإداري، نجدّد الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم السخي، ونثمّن الدعم الكبير ومتابعة سمو وزير الرياضة.. شكراً للإعلام الرياضي على الدعم الكبير.

ما زال أمامنا 6 نهائيات

وكان قد تغلب الأخضر على نظيره الصيني بثلاثة أهداف لهدفين في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

أهداف المنتخب السعودي جاءت عن طريق سامي النجعي؛ في الدقيقتين 15 و38 من عمر الشوط الأول، واللاعب فراس البريكان؛ في الدقيقة 72، وسجّل المنتخب الصيني هدفيه في الدقيقتين 46 و90.

وحقّق المنتخب السعودي حتى الآن الفوز في الجولات الأربع التي لعبها في مجموعته الثانية؛ ليستقر في صدارة المجموعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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