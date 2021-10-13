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السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه
-
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:32 صباحاً
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:24 صباحاً
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع
-
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:24 صباحاً
مركز مبارك للمصل واللقاح بالسويس يواصل تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:18 صباحاً
محلل سياسي: تركيا تضرب بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقانون البحار عرض الحائط
-
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:18 صباحاً
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع
-
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:10 صباحاً
بالفيديو .. حريق هائل يلتهم طائرة ركاب أمريكية في حادث مروع بهيوستن
-
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:10 صباحاً
الاتحاد الآسيوي: سالم الدوسري أفضل لاعب في مباراة الهلال والنصر
-
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:10 صباحاً
"تعليم القنفذة".. تأخير دوام الجهات المتأثرة بالضباب في المحافظة إلى الـ8 صباحًا
-
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:10 صباحاً
"خيرية إبصار" تحتفي باليوم العالمي للبصر والعصا البيضاء
-
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:10 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
بيتمرن بأخوه الصغير وبياكل 6 وجبات في اليوم وبيعشق السمين والحلويات.. صاحب أغرب دراع في مصر
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 09:00 صباحاً
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