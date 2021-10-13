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صرف دفعة تعويضات للمتضررين من قري المثلث الأخضر ببئر العبد

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صرف دفعة تعويضات للمتضررين من قري المثلث الأخضر ببئر العبد صرف دفعة تعويضات للمتضررين من قري المثلث الأخضر ببئر العبد

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أعلن مركز ومدينة بئر العبدبشمال سيناء، عن صرف الدفعة الأولي من التعويضات الخاصة بالمتضررين من قري المثلث الأخضر، جراء الحرب على الإرهاب، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال محمد على عيد مساعد رئيس مدينة ، في بيان اليوم، أن صرف التعويضات من مكاتب البريد من خلال بطاقة الرقم القومي، لافتًا إلى أن الدفعة الجديدة تضم 87 شخصًا من المضارين بقري المثلث الأخضر وقرية 30 يونيه «رابعة سابقًا»، والتي تقل مبالغ التعويضات الخاصة بهم عن 30 ألف جنيه.

أضاف عيد أن سيتم الإعلان عن باقي الأسماء في دفعات جديدة للصرف خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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