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طقس خريفي يسود شمال سيناء

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طقس خريفي يسود شمال سيناء طقس خريفي يسود شمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، طقس خريفي لطيف الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح والأمطار الخفيفة .

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 19 و33 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 22 و28درجة، ومدينة رفح ما بين 22 و28 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 19 و33 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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