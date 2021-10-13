رياح نشطة وسماء غائمة جزئياً وسحب ممطرة على الجوف وتبوك والحدود الشمالية

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ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية، خاصةً الأجزاء الوسطى والجنوبية منها، فيما تنشط الرياح النشطة، وتكون السماء غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، تبوك، الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14 - 34 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.