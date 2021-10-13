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بعد «المصرى اليوم».. محافظ سوهاج يوجه بتنظيم خروج التلاميذ في «مدرسة التزاحم»

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بعد فيديو «المصرى اليوم».. محافظ سوهاج يوجه بتنظيم خروج التلاميذ في «مدرسة التزاحم» بعد «المصرى اليوم».. محافظ سوهاج يوجه بتنظيم خروج التلاميذ في «مدرسة التزاحم»

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وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بحل مشكلة التزاحم والتدافع من أولياء الأمور على أبواب خروج التلاميذ بمجمع مدارس الدعوة الإسلامية بمدينة سوهاج، إحدى مدارس مجموعة 30 يونيو التابعة لإشراف مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك عقب البث المباشر الذي تم نشره أول أمس عبر الموقع الإليكتروني لـ «المصرى اليوم» وذلك لعرض المشكلة.

وشدد المحافظ، على مسئولى التعليم بايجاد حل للمشكلة من خلال تنظيم مواعيد خروج التلاميذ لكل مرحلة، وعدم خروج جميع المراحل التعليمية بالمدرسة في توقيت واحد، مؤكداً أن أمن وسلامة التلاميذ بالنسبه له لها الأولوية والأهمية الكبرى، وأنه لن يسمح بأى حالات من التهاون وعدم الإنضباط داخل المدارس.

وقال أولياء أمور التلاميذ «للمصرى اليوم»، أنه بالفعل جرى حل المشكلة وتواجد مدير المدرسة وقياداتها بفناء المدرسة وقت خروج التلاميذ، وجرى تعديل موعد خروج تلاميذ المرحلة الإبتدائية ليكون في الساعة الواحدة ظهرا بدلا من الساعة الثانية التي جرى تخصيصها لخروج تلاميذ المرحلة الإعدادية منعاً للتزاحم، وتم تحديد باب للدخول وباب آخر لخروج التلاميذ حرصا على عدم التزاحم والتدافع على باب واحد، وتسهيل عملية خروج التلاميذ بصحبة أولياء أمورهم.

كانت «المصرى اليوم»، قد نشرت بثاً مباشراً، لحالة الإرتباك التي شهدتها المدرسة وقت خروج التلاميذ، وحالات صراخ وفزع بين التلاميذ عقب تزاحم وهجوم لأعداد كبيرة من أولياء الأمور على باب خروج التلاميذ من المدرسة للبحث عن أبنائهم.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

المصرى اليوم

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