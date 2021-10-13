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خالد جلال: قرعة الدوري أوقعتنا في بداية صعبة .. وبحاجة لتدعيمات جديدة

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خالد جلال: قرعة الدوري أوقعتنا في بداية صعبة .. وبحاجة لتدعيمات جديدة خالد جلال: قرعة الدوري أوقعتنا في بداية صعبة .. وبحاجة لتدعيمات جديدة

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قال خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إن قرعة الدوري أوقعت فريقه في 4 مباريات صعبة أمام طلائع الجيش والإسماعيلي والأهلي والزمالك، موضحًا أن الدوري الموسم المقبل سيشهد منافسة شرسة.

وأضاف جلال خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدوري الموسم المقبل سيكون صعب فنيًا على جميع الأندية سواء القمة والقاع.

وواصل حديثه، أنه طلب من مجلس إدارة البنك الأهلي التعاقد مع 6 لاعبين من وادي دجلة، وتم التعاقد مع 3 لاعبين، مشددًا أن الفريق ما زال في حاجة لتدعيمات أيضًا بالتحديد مركز المهاجم.

واختتم خالد جلال: «أحمد على رحل عن البنك الأهلي لأسباب ليست فنية، ومنذ أن توليت مهمة تدريب الفريق ورأيت أن معدل الأعمار مُرتفع وهو ما دفعني للبدء في النزول بأعمار اللاعبين».

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