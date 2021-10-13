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عصام عبد الفتاح يكشف حقيقة تحمل رابطة الأندية بدلات الحكام

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عصام عبد الفتاح يكشف حقيقة تحمل رابطة الأندية بدلات الحكام عصام عبد الفتاح يكشف حقيقة تحمل رابطة الأندية بدلات الحكام

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كشف عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة تحمل رابطة الأندية البدلات الجديدة للحكام.
وقال عصام عبدالفتاح، في تصريحات تليفزيونية إنه لا أساس من الصحة لما تردد عن تحمل رابطة الأندية البدلات الجديدة للحكام، مؤكدًا أن اتحاد الكرة هو الذي سيتحمل بدلات الحكام بعد زيادتها.

وأضاف أن الزيادة الأخيرة لم تحدث في تاريخ الحكام، ولا يوجد حكم له جنيه في اتحاد الكرة.

وأشار: «قمنا في الفترة الماضية بعمل دورات تدرييبة للحكام من أجل الارتقاء بمستواهم»، كما أغفلنا في الفترة الماضية الأداء الفني للحكام واعتمدنا أن حكام تقنية الفار ملائكة، وهذا الكلام خطأ».

المصرى اليوم

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