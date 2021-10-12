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«كنت باخد 100 جنيه».. عصام عبد الفتاح : الحكم يتقاضي 7 آلاف جنيه فى المباراة ..

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«كنت باخد 100 جنيه».. عصام عبد الفتاح : الحكم يتقاضي 7 آلاف جنيه فى المباراة .. فيديو «كنت باخد 100 جنيه».. عصام عبد الفتاح : الحكم يتقاضي 7 آلاف جنيه فى المباراة ..

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قال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، إن الدوري هذا العام سيكون قويًا وكذلك الفرق الصاعدة كلها قوية وتمثل شركات كبرى ترغب في المنافسة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفار ليس ملائكة ولا يمكن تقييم الحكام بناء عليهم.

وأضاف عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، أنه تم إقامة دورات تدريبية للحكام لتأهيلهم وتقليل أخطائهم داخل الملعب والحد كذلك من تدخل الفار.

وأوضح خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن تدخل الفار يكون في الحالات التي يصعب على الحكم والحكم المساعد التعامل معها، موضحا أنه يتم تدريب الحكام على تحليل الصورة من خلال الفار.

وأردف عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، أنه يتم التنسيق مع دوريات كبرى خارجية لتبادل أطقم من الحكام لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات التحكيمية.

واختتم خلال مداخلته على قناة صدى البلد، أنه تم تحسين أوضاع الحكام بحيث يصل حاليا إلى 450 دولار، ما يعادل 7 آلاف جنيه في المباراة الواحدة، ما يعد الدخل الأعلى في أفريقيا، مردفا «أنا على أيامي كنت باخد 100 جنيه».

المصرى اليوم

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