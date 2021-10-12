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السيطرة على حريق بابتدائية مربة في عسير

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السيطرة على حريق بابتدائية مربة في عسير السيطرة على حريق بابتدائية مربة في عسير
نشب حريق أمس في مدرسة ابتدائية بمركز مربة التابع لمنطقة عسير «65 كيلو جنوب غرب مدينة أبها»، قبل بداية الدوام المدرسي لمنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية، وباشرت فرق الدفاع المدني الحريق بمدرسة الزبير بن العوام للبنين، والذي تبين أنه نشب بداية في أحد الفصول الدراسية، وتم إخماده من قبل الفرق التي تواجدت في الموقع منذ تلقي البلاغ، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات تذكر.

وعلمت «الوطن» أن سبب الحريق ماس كهربائي بعد ترك أحد المكيفات الجدارية دائرا، مما أحدث ماسا تسبب في نشوب الحريق، في وقت لم يتواجد به أحد في المدرسة، وقبل بداية الدوام الرسمي، وأسفر عن بعض التلفيات البسيطة في بعض الفصول الدراسية، كما علمت «الوطن» أن الحريق لم يستغرق سوى 15 دقيقة إلى حين إطفائه.


الوطن السعودية

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