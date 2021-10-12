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شاهد.. قطار يدهس 4 أشخاص في حادث مروع جنوب غربي فرنسا

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الضحايا يعتقد أنهم مهاجرون كانوا نائمين على خط السكك الحديدية

شاهد.. قطار يدهس 4 أشخاص في حادث مروع جنوب غربي فرنسا

تعرض 4 أشخاص لحادث مروع جنوب غربي فرنسا، الثلاثاء، حيث صدمهم قطار، فقتل 3 منهم وتعرض الرابع لإصابات خطيرة.

وفي التفاصيل، قالت السلطات المحلية إنها تعتقد بأن الضحايا مهاجرون، مشيرة إلى أن وجودهم في هذه المناطق ربما يكون أمرًا معتادًا، وفقًا لسبوتنيك.

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، مشيرة إلى أن الحادث وقع صباح الثلاثاء، ولفتت إلى قول السلطات المحلية في فرنسا إن الضحايا يعتقد أنهم مهاجرون كانوا نائمين على خط السكك الحديدية الذي يستخدمه القطار.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع على خط القطار الذي يربط بلدة أونداي، على الحدود الفرنسية الإسبانية، ومدينة بوردو، جنوب غربي البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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