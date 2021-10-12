عضو شعبة السيارات: ما يحدث في السوق المصري ظاهرة.. رغم ارتفاع الأسعار هناك إقبال على الشراء

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قال عماد عبدالمجيد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ما يحدث في سوق السيارات في مصر الآن يعد ظاهرة غريبة، حيث أن السيارات أسعارها مرتفعة ولكن هناك إقبال من المواطنين على الشراء.

وأضاف عماد عبدالمجيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن قلة المعروضات في سوق السيارات بسبب جائحة كورونا العالمية وأزمة الرقائق الإلكترونية، حيث أنهما تسببا في قلة الإنتاج، منوهًا بأنها أزمة عالمية متفاقمة مع جميع دول العالم.

وأوضح عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السيارات سوف تخف تدريجيًا، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار سواء في مصر أو الدول الخليجية أو الأوروبية يعود إلى قلة الإنتاج، مضيفًا: «الناس عندها قلق وهلع بأنه مش هيكون فيه سيارات تاني، ومش هتكون متوفرة».

وأكد أن الإقبال على شراء السيارات تسبب في حدوث ارتباك في حركة البيع والشراء، لكن إذا قرر المواطن أن لا يشتري السيارة إذا وجد سعرها أعلى من المعتاد سيضطر البائع إلى نزول الأسعار إلى طبيعتها.