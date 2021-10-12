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6 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين.. تعرف عليها

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6 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين.. تعرف عليها 6 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين.. تعرف عليها

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نص القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ الخاص بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات على عدد من الحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين.

فنظمت المادة ١٠٤ من هذا القانون تلك الحالات وحددتها فيما يلي :

- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٤ من هذا القانون ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة ١٠٣ من هذا القانون.

- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٤ من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المسحتقة له عن شخص واحد وذلك دون حدود.

المصرى اليوم

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