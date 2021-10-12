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خلل تقني بنظام التخصصي في الدمام

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خلل تقني بنظام التخصصي في الدمام خلل تقني بنظام التخصصي في الدمام
تسبب خلل فني بالشبكة الحاسوبية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في إغلاق الموقع الإلكتروني للمستشفى من الأربعاء الماضي حتى أمس، فيما أوضح تجمع الشرقية الصحي لـ«الوطن» أن يوم الأربعاء المنصرم شهد خللا فنيا، أدى إلى حدوث عطل في النظام الداخلي للمستشفى، وبدورها قامت على الفور إدارة تقنية المعلومات بعمل الإجراءات اللازمة والمعتادة في إصلاح الخلل وعمل المسح الكامل لاستعادة الوضع الطبيعي ومعالجة كافة الأسباب التي أدت لحدوثه.

وأضاف التجمع أن الإدارة التنفيذية للمستشفى أكدت أن الخلل لم يؤثر على سير العملية العلاجية للمرضى من مواعيد وعمليات، حيث إن المستشفى استمر على خدمة المراجعين والمستفيدين من الرعاية الصحية. وأكد التجمع أن جميع الإدارات المعنية بهذا الشأن عملت بكل حرص واهتمام بالغ لاستمرار العمل بشكل طبيعي خلال ساعات العطل، وبإشراف ومتابعة من الإدارة التنفيذية بتجمع الشرقية الصحي.


الوطن السعودية

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