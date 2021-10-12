أخبار عاجلة

ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
بالفيديو .. حريق هائل يلتهم طائرة ركاب أمريكية في حادث مروع بهيوستن -
الاتحاد الآسيوي: سالم الدوسري أفضل لاعب في مباراة الهلال والنصر -
"تعليم القنفذة".. تأخير دوام الجهات المتأثرة بالضباب في المحافظة إلى الـ8 صباحًا -
"خيرية إبصار" تحتفي باليوم العالمي للبصر والعصا البيضاء -
وزراء التجارة بمجلس التعاون يناقشون مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا -
بعد الإبلاغ عن طرد مشبوه.. إخلاء محطة بمطار مانشستر البريطانية -
وزير الرياضة يهنئ الهلال لتأهلهم للنهائي الآسيوي -
بعد تلقيه اللقاح.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يُصاب بكورونا -
بريطانيا: برنامج إيران النووي متقدم ويثير القلق أكثر من أي وقت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

تدريب 82 من منسوبات التعليم على القيادة

Print
تدريب 82 من منسوبات التعليم على القيادة تدريب 82 من منسوبات التعليم على القيادة
انتظمت نحو 82 موظفة في برنامج «السياقة الآمنة»، الذي تنفذه الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، لمدة 3 أيام بواقع 15 ساعة تدريبية، لمنسوبات تعليم الأحساء «المبتدئات والراغبات في السياقة».

ويشتمل البرنامج الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، على تدريب عملي بشكل اختياري للمتدربات، ومن المزمع تطويره في الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة المتدربات أن يكون التطبيق «عمليًا»، واستقطاب فريق عمل «مدربات» وماهرات في السياقة، ليقمن بالتطبيق العملي، وتأمين مجموعة من المركبات لتدريب المتدربات عليهن.

نظام المرور

وأشار مدير الأمن والسلامة المدرسية في إدارة التعليم محمد العامر لـ«الوطن» أمس، إلى أن البرنامج، يهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي الوقائي والحفاظ على سلامتهن، وتنمية مهارة التصرف السليم أثناء وقوع الخطر، وتقليل المشكلات الناجمة عن أخطاء السائقين، وتوعيتهن بنظام المرور، ويشتمل على: إجراءات تسبق الشروع في السياقة، مؤشرات ناقل الحركة، أبرز مكونات المركبة، أبرز الإشارات في المركبة، التدرج في السياقة، المخالفات المرورية، تعليمات السير إلى الخلف، أنظمة وتعليمات المرور، الإلمام بميكانيكا المركبة، ووسائل السلامة الخاصة بالسائقة، الوقوف الموازي، والوقوف الخلفي «القائم»، والوقوف المائل.

الأحوال الجوية

وتطرق العامر في البرنامج إلى مهارة السياقة الآمنة في الدوار، وكيفية التجاوز الصحيح بين المسارات، وطرق السياقة الآمنة في الأحوال الجوية كالأمطار والغبار والضباب والرياح الشديدة، مشددًا على أن التدريب يركز على إضافة معلومات وتغيير قناعات وتنمية مهارات وتغيير سلوك، واحتوى البرنامج على تذكير المتدربات بأنظمة وإجراءات المرور من حيث المخالفات وكيفية علاجها.

من أهداف البرنامج

رفع مستوى الوعي الوقائي والحفاظ على السلامة

تنمية مهارة التصرف السليم أثناء وقوع الخطر

تقليل المشكلات الناجمة عن أخطاء السائقين

التوعية بنظام المرور

كيفية التجاوز الصحيح بين المسارات

طرق السياقة الآمنة في الأحوال الجوية

تنمية المهارات وتغيير السلوك


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
المياه لمستهلكين: تفقدوا سباكة منازلكم

المياه لمستهلكين: تفقدوا سباكة منازلكم

400 مليون ريال للصناديق الوقفية

400 مليون ريال للصناديق الوقفية

أموال ومزاع جباية الحوثيين من ذكرى المولد

أموال ومزاع جباية الحوثيين من ذكرى المولد

وسام الصداقة الكازاخستاني لرئيس الشورى

وسام الصداقة الكازاخستاني لرئيس الشورى