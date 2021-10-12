أخبار عاجلة

ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
بالفيديو .. حريق هائل يلتهم طائرة ركاب أمريكية في حادث مروع بهيوستن -
الاتحاد الآسيوي: سالم الدوسري أفضل لاعب في مباراة الهلال والنصر -
"تعليم القنفذة".. تأخير دوام الجهات المتأثرة بالضباب في المحافظة إلى الـ8 صباحًا -
"خيرية إبصار" تحتفي باليوم العالمي للبصر والعصا البيضاء -
وزراء التجارة بمجلس التعاون يناقشون مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا -
بعد الإبلاغ عن طرد مشبوه.. إخلاء محطة بمطار مانشستر البريطانية -
وزير الرياضة يهنئ الهلال لتأهلهم للنهائي الآسيوي -
بعد تلقيه اللقاح.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يُصاب بكورونا -
بريطانيا: برنامج إيران النووي متقدم ويثير القلق أكثر من أي وقت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عمان تتجاوز فيتنام بثلاثية.. ولا غالب ولا مغلوب في مباراة الإمارات والعراق

Print
عمان تتجاوز فيتنام بثلاثية.. ولا غالب ولا مغلوب في مباراة الإمارات والعراق عمان تتجاوز فيتنام بثلاثية.. ولا غالب ولا مغلوب في مباراة الإمارات والعراق
لبنان تجاوزت سوريا.. في الجولة الرابعة من تصفيات مونديال2022

عمان تتجاوز فيتنام بثلاثية.. ولا غالب ولا مغلوب في مباراة الإمارات والعراق

قلب منتخب عمان الأول لكرة القدم تأخره لفوز ثمين على نظيره فيتنام 3-1، أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع الطرفين في مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر2022.

سجل الفيتنامي أولاً عبر هدف نغوين ثيان لينه في الدقيقة 39، قبل أن يرد منتخب عمان بثلاثية عن طريق عصام الصبحي (45 + 1) ومحسن جوهر (49) وصلاح اليحيائي بنجاح (63 من ضربة جزاء).

وبتلك النتيجة رفع منتخب عمان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

وفي منافسات المجموعة الأولى حقق منتخب لبنان فوزاً ثميناً على نظيره السوري 3-2 ،على ملعب الملك عبدالله في عمان.

وسجل محمد قدوح (45 + 1 و45 + 3) وسوني سعد (53) أهداف لبنان، في حين سجل عمر خريبين (20) وعمر السومة (65) هدفي سوريا.

وتعادل منتخب الإمارات مع العراق 2-2، على ملعب زعبيل في دبي.

وسجل كايو كانيدو (33) وعلي مبخوت (90+4) هدفي الإمارات، في حين سجل محمد العطاس (74 بالخطأ في مرمى فريقه) وأيمن حسين (89) هدفي العراق.

وضمن ذات المجموعة تعادلت إيران مع كوريا الجنوبية 1-1 على ملعب آزادي في طهران.

وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 للبنان و3 لكل من الإمارات والعراق، ونقطة لسوريا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مدرب منتخب المانيا يغيب عن إجتماع «فيفا» مع مدربى المنتخبات لمناقشة تعديلات المونديال

مدرب منتخب المانيا يغيب عن إجتماع «فيفا» مع مدربى المنتخبات لمناقشة تعديلات المونديال

الفيفا يجري مشاورات مع مدربي المنتخبات حول مستقبل كرة القدم

الفيفا يجري مشاورات مع مدربي المنتخبات حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يجري مشاورات مع مدربي المنتخب الوطني للرجال حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يجري مشاورات مع مدربي المنتخب الوطني للرجال حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يدعو لاجتماع مع مدربي المنتخبات الوطنىة لمناقشة مقترح إقامة المونديال كل عامين

«فيفا» يدعو لاجتماع مع مدربي المنتخبات الوطنىة لمناقشة مقترح إقامة المونديال كل عامين