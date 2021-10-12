عمان تتجاوز فيتنام بثلاثية.. ولا غالب ولا مغلوب في مباراة الإمارات والعراق

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لبنان تجاوزت سوريا.. في الجولة الرابعة من تصفيات مونديال2022

قلب منتخب عمان الأول لكرة القدم تأخره لفوز ثمين على نظيره فيتنام 3-1، أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع الطرفين في مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر2022.

سجل المنتخب الفيتنامي أولاً عبر هدف نغوين ثيان لينه في الدقيقة 39، قبل أن يرد منتخب عمان بثلاثية عن طريق عصام الصبحي (45 + 1) ومحسن جوهر (49) وصلاح اليحيائي بنجاح (63 من ضربة جزاء).

وبتلك النتيجة رفع منتخب عمان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

وفي منافسات المجموعة الأولى حقق منتخب لبنان فوزاً ثميناً على نظيره السوري 3-2 ،على ملعب الملك عبدالله في عمان.

وسجل محمد قدوح (45 + 1 و45 + 3) وسوني سعد (53) أهداف لبنان، في حين سجل عمر خريبين (20) وعمر السومة (65) هدفي سوريا.

وتعادل منتخب الإمارات مع العراق 2-2، على ملعب زعبيل في دبي.

وسجل كايو كانيدو (33) وعلي مبخوت (90+4) هدفي الإمارات، في حين سجل محمد العطاس (74 بالخطأ في مرمى فريقه) وأيمن حسين (89) هدفي العراق.

وضمن ذات المجموعة تعادلت إيران مع كوريا الجنوبية 1-1 على ملعب آزادي في طهران.

وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 للبنان و3 لكل من الإمارات والعراق، ونقطة لسوريا.