في ندوة مفتوحة .. مناقشة رواية «الراعي» ببيت السناري

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تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة رواية «الراعي» للكاتبة حنان سليمان، وذلك غدًا الأربعاء في السابعة مساًء، في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يدير الندوة بحسب بيان، الثلاثاء، الدكتور تامر عطية؛ الروائي والناقد الفني، صاحب عدة أعمال روائية أهمها؛ آمون، وذراع امرأة عجوز، والحلم من جوة وسنتيمترات إضافية.

تدور أحداث الرواية بين المغرب ومصر، وتسلط الضوء على ظاهرة الانسياق واتباع بعض الجماعات دون إعمال العقل والتفكير، وتتميز الرواية بواقعيتها الشديدة، وذلك من خلال تصوير الكاتبة لشخصيات العمل بكل دقة، والاستعانة ببعض اللهجات المحلية سواء مصرية أو مغربية.

جدير بالذكر أن حنان سليمان، كاتبة وصحفية حرة عملت في عدة صحف مصرية وعربية ودولية، وهي أيضا باحثة ومدربة إعلامية ومترجمة صحفية، وتعد رواية «الراعي» هي الرواية الأولى لها.