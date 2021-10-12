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تركي آل الشيخ ينشر برومو جديدًا لموسم الرياض

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تركي آل الشيخ ينشر برومو جديدًا لموسم الرياض تركي آل الشيخ ينشر برومو جديدًا لموسم الرياض

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نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، برومو جديدًا بشأن فعاليات موسم الرياض 2021.

ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، برومو جديدًا لفعاليات موسم الرياض، وضم البرومو مجموعة من الشباب السعودي، معلقًا عليه قائلًا: «10-20… مسيرة افتتاح.. موسم الرياض».

وكان تركي آل الشيخ أعلن في مؤتمر صحفي عن انطلاق فعاليات موسم الرياض يوم 20 أكتوبر 2021، وظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2021، حيث من المقرر أن تقام مباراة ودية بين نجوم الهلال والنصر ونادي باريس سان جيرمان.

كما كشف عن إقامة مباراة تجمع بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيور الأرجنيتني، في كأس مارادونا يوم 25 أكتوبر الجاري.

وستتم أيضًا إقامة أضخم حفل في العالم العربي، لتكريم الفن والفنانين «Joy Awards».

وأعلن تركي آل الشيخ، أيضًا في وقت سابق، عن عرض مسرحية سلام مربع للنجم محمد هنيدي، كأولى مسرحيات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ 26 أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

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