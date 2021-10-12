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نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ المرحلة الثالثة للتطعيم ضد

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نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ المرحلة الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ المرحلة الثالثة للتطعيم ضد

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تواصل نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، رئيس النقابة، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، تطعيم أعضائها ضد لمن سجلوا على موقع وزارة الصحة.

ومن جانبه، قال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية، إنه بدأت صباح اليوم المرحلة الثالثة لتطعيم الأعضاء ضد فيروس كورونا بـ250 عضوًا اليوم، لمن سجلوا على موقع وزارة الصحة.

وأضاف أن اللجنة الصحية في نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على توفير كافة الخدمات الصحية للمهندسين وأسرهم داخل النقابة والنادي، بالتنسيق مع المؤسسات الصحية الأخرى، مشيرًا إلى استمرار تطعيم الأعضاء بتخصيص يوم أسبوعيًا لتطعيمهم.

فيما أبدى أعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية سعادتهم بتوفير اللقاح لأعضاء النقابة وأسرهم في نادي المهندسين بسابا باشا، وسط إجراءات احترازية وتنظيم مميز.

المصرى اليوم

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