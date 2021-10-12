أخبار عاجلة

"المسلّم": "رمان القصيم" حقق مبيعات تجاوزت المليونين خلال 3 أيام -
"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية -
نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام -
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية -
بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء -
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

متحدث الرئاسة: تجمع فيشجراد يدعم موقف في أزمة سد إثيوبيا

Print
متحدث الرئاسة: تجمع فيشجراد يدعم موقف مصر في أزمة سد إثيوبيا متحدث الرئاسة: تجمع فيشجراد يدعم موقف في أزمة سد إثيوبيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن تجمع فيشجراد من التجمعات الهامة جدًا في وسط أوروبا ويضم 4 دول المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا بهدف التنسيق لدخول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التجمع يحظى بأهمية كبرى بسبب موقعه وموارده وحجم الناتج المحلي والسكان ولديه قدرة صناعية كبرى والجميع يسعى لعقد لبناء حوار معه.

وتابع السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس التقى الرئيس المجري وتبادلا أطراف الحديث وكانت الأجواء إيجابية جدا خلال الاجتماعات بين تجمع فيشجراد ومصر.

وأوضح بسام راضي أن تجمع فيشجراد يعتبر صمام الأمان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويؤكد أنها دولة حليف كما أن الرئيس المجري أكد أن مصر دولة حليف بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن تجمع فيشجراد حرص على الاستماع للرئيس السيسي في كيفية مواجهة الإرهاب والصراعات في الشرق الأوسط وشرح الرئيس كيف تم مواجهة الإرهاب بمشاركة كل أجهزة الدولة كما شرح اليوم كيف تم نشر ثقافة التعايش والحفاظ على الإختلاف والتنوع.

وأوضح أن تجمع فيشجراد أشاد بالرئيس السيسي في ملف الهجرة غير الشرعية تحدث الرئيس عن أن مصر تحتضن الجميع ولا تعترف بمصطلح لاجئين وتعاملهم في مصر على أنهم ضيوف وهو ما يساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية فلم تكن مصر يوما منفذا للهجرة.

وأشار إلى أن تجمع فيشجراد أكد أن مصر لم تسجل أي حالة هجرة غير شرعية منذ عام 2016 والرئيس السيسي أكد أن مصر تحتضن 6 ملايين مهاجر من إفريقيا ودول أخرى ويعاملون معاملة المصريين ولم نستخدم في مصر ورقة الهجرة غير الشرعية لإبتزاز أوروبا.

وأضاف أن الرئيس السيسي التقى الرئيس المجري وتم التأكيد على تعزيز العلاقات بين البلدين وتم التأكيد على التعاون بين البلدين في مجالات معالجة وتحلية المياه مشيرا إلى أن مصر أنفقت 80 مليار دولار من أجل إعادة تدوير المياه وتحليتها وهو رقم كبير جدا.

وأشار بسام راضي إلى أن الرئيس السيسي نجح في إعادة تثبيت أركان الدولة المصرية حتى نجحت في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة وإقامة مشروعات ضخمة خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس الذي استطاع أن يقود مصر لتحقيق انجازات كبيرة في وقت قصير.

وأكد راضي أن تجمع فيشجراد متفهم بشكل كبير لموقف مصر في أزمة السد الاثيوبي خاصة أنه موقف عاقل ورشيد ومصر تطالب بتطبيق قواعد القانون الدولي في أزمة السد الاثيوبي وتوقيع إتفاق قانوني ملزم في أزمة السد الاثيوبي .

وشدد راضي على أن مصر من الدول التي تعاني من الفقر المائي فنصيب الفرد من في العام أقل من 600 متر مكعب والرئيس السيسي أكد على ضرورة وجود إتفاق قانوني ملزم لحل أزمة السد الاثيوبي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس»

«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس»

أداء متميز لفتيات مصر فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر

أداء متميز لفتيات مصر فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر

محمود المتيني: مصر تصدر أدوية بربع مليار دولار سنويًا

محمود المتيني: مصر تصدر أدوية بربع مليار دولار سنويًا

لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى

لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى