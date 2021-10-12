★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن تجمع فيشجراد من التجمعات الهامة جدًا في وسط أوروبا ويضم 4 دول المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا بهدف التنسيق لدخول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التجمع يحظى بأهمية كبرى بسبب موقعه وموارده وحجم الناتج المحلي والسكان ولديه قدرة صناعية كبرى والجميع يسعى لعقد لبناء حوار معه.

وتابع السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي التقى الرئيس المجري وتبادلا أطراف الحديث وكانت الأجواء إيجابية جدا خلال الاجتماعات بين تجمع فيشجراد ومصر.

وأوضح بسام راضي أن تجمع فيشجراد يعتبر مصر صمام الأمان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويؤكد أنها دولة حليف كما أن الرئيس المجري أكد أن مصر دولة حليف بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن تجمع فيشجراد حرص على الاستماع للرئيس السيسي في كيفية مواجهة الإرهاب والصراعات في الشرق الأوسط وشرح الرئيس كيف تم مواجهة الإرهاب بمشاركة كل أجهزة الدولة كما شرح اليوم كيف تم نشر ثقافة التعايش والحفاظ على الإختلاف والتنوع.

وأوضح أن تجمع فيشجراد أشاد بالرئيس السيسي في ملف الهجرة غير الشرعية تحدث الرئيس عن أن مصر تحتضن الجميع ولا تعترف بمصطلح لاجئين وتعاملهم في مصر على أنهم ضيوف وهو ما يساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية فلم تكن مصر يوما منفذا للهجرة.

وأشار إلى أن تجمع فيشجراد أكد أن مصر لم تسجل أي حالة هجرة غير شرعية منذ عام 2016 والرئيس السيسي أكد أن مصر تحتضن 6 ملايين مهاجر من إفريقيا ودول أخرى ويعاملون معاملة المصريين ولم نستخدم في مصر ورقة الهجرة غير الشرعية لإبتزاز أوروبا.

وأضاف أن الرئيس السيسي التقى الرئيس المجري وتم التأكيد على تعزيز العلاقات بين البلدين وتم التأكيد على التعاون بين البلدين في مجالات معالجة وتحلية المياه مشيرا إلى أن مصر أنفقت 80 مليار دولار من أجل إعادة تدوير المياه وتحليتها وهو رقم كبير جدا.

وأشار بسام راضي إلى أن الرئيس السيسي نجح في إعادة تثبيت أركان الدولة المصرية حتى نجحت في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة وإقامة مشروعات ضخمة خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس الذي استطاع أن يقود مصر لتحقيق انجازات كبيرة في وقت قصير.

وأكد راضي أن تجمع فيشجراد متفهم بشكل كبير لموقف مصر في أزمة السد الاثيوبي خاصة أنه موقف عاقل ورشيد ومصر تطالب بتطبيق قواعد القانون الدولي في أزمة السد الاثيوبي وتوقيع إتفاق قانوني ملزم في أزمة السد الاثيوبي .

وشدد راضي على أن مصر من الدول التي تعاني من الفقر المائي فنصيب الفرد من الماء في العام أقل من 600 متر مكعب والرئيس السيسي أكد على ضرورة وجود إتفاق قانوني ملزم لحل أزمة السد الاثيوبي.