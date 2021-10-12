أخبار عاجلة

"المسلّم": "رمان القصيم" حقق مبيعات تجاوزت المليونين خلال 3 أيام -
"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية -
نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام -
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية -
بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء -
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

9366 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

Print
9366 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود 9366 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (9366) قرارًا إداريًا خلال شهر صفر (1443 هـ) بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت "الجوازات" على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
القبض على شخص سرق مركبة وحرقها

القبض على شخص سرق مركبة وحرقها

إيران: المفاوضات النووية مع دول 4 + 1

إيران: المفاوضات النووية مع دول 4 + 1

قمة مصرية يونانية قبرصية

قمة مصرية يونانية قبرصية

مفتي لبنان: المسار الانتحاري يذكر ببدايات الحرب الأهلية

مفتي لبنان: المسار الانتحاري يذكر ببدايات الحرب الأهلية