"جائزة الأميرة صيتة" تُكرِّم ناشطي منصات التواصل الفائزين بجائزة "أم الجود"

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بحضور عدد من الأمراء والمهتمين بالعمل الاجتماعي.. وأطلقت دورتها التاسعة

كرَّمت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي ناشطي منصات التواصل الاجتماعي الفائزين في الدورة الثانية من جائزة "أم الجود"، وذلك في حفل أُقيم مساء اليوم الثلاثاء بالرياض، بحضور عدد من الأمراء والمهتمين بالعمل الاجتماعي.

وشهد الحفل إطلاق الدورة التاسعة من الجائزة لعام 2021، وإطلاق الهوية الجديدة لمركز التنسيق الاجتماعي (تنسيق)، وتكريم أعضاء المركز المميزين والأكثر تفاعلاً خلال النصف الأول من عام 2021م. كما تضمنت فقرات الحفل تدشين مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أم القرى، وتوقيع شراكات استراتيجية عدة مع القطاع الخاص لتفعيل المركز.

وفي بداية الحفل ألقى نائب رئيس اللجنة التنفيذية في جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي عضو مجلس الأمناء، الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، كلمةً قال فيها: "حينما يكون الحديث عن المبادرات الخلاقة التي تخدم المجتمع، وتسعى لتكريم رواد العمل الاجتماعي، وترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي المميز الذي يعزز الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة، تقف جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي رائدة في هذا المضمار، وسبَّاقة في تبني تلك المبادرات والبرامج المتميزة لخدمة ديننا ووطننا، سائرة في ذلك على منهج الأميرة صيتة –رحمها الله– القائم على الإخلاص في العمل، وابتغاء مرضاة الله، والإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع بكل أفراده وفئاته".

وأضاف: "لكي يكون التميز الذي تحمله الجائزة اسمًا على مسمى فإن الجائزة تحرص على اختيار وتصميم مبادراتها وبرامجها بموضوعية وشفافية، وأن تكون نابعة من احتياج مجتمعي، وبمشاركة مجتمعية، مع التشديد على استدامة تلك المبادرات والبرامج، وضمان جودتها. كما تفخر الجائزة بأنها جزءٌ لا يتجزأ من هذا المجتمع، وأن ما تقدمه للوطن إنما هو جزء من الوفاء له".

وأكد أن الإنجازات الإنسانية والوطنية التي حققتها وتحققها الجائزة دليلٌ قوي على الدعم الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة، وتأكيدٌ لمواصلة هذا النهج الخيِّر والوطني في تلمُّس احتياجات المجتمع، ودعم المتميزين ممن لهم بصمات واضحة في المجتمع؛ تُذكر فتُشكر.

كما ألقى الأمين العام للجائزة، الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث، كلمةً قال فيها: "كعادتنا حينما نلتقي في كل مناسبة بكم، نكون سعداء، ويملؤنا التفاؤل وانتظار المستقبل بكل شغف. وتكمن سعادتنا في أن لقاءاتنا عادة ما تكون على الخير ومن أجل الوطن. اليوم، وامتدادًا لفرحتنا باحتفالات الوطن وإنجازاته، فإنه يسعدنا في جائزة الأميرة صيتة أن نكون إضافة إيجابية فاعلة في تحقيق مستهدفات الوطن".

وأضاف الدكتور المغلوث بأن الجائزة تحتفل بمناسبات عدة، هي إطلاق الفرع السادس للجائزة تحت عنوان "الاستدامة البيئية"، الذي يأتي استجابة للمبادرتين الوطنيتين "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وتكريم الفائزين بجائزة أم الجود في دورتها الثانية، وتكريم المميزين في مركز التنسيق الاجتماعي والأكثر تفاعلاً في النصف الأول لعام 2021م، وتدشين مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي، وتوقيع شراكات استراتيجية عدة مع القطاع الخاص لتفعيل المركز.

وأوضح أن الجائزة بهذه التوجهات والطموحات والإنجازات الإنسانية والوطنية فإنها تسأل الله التوفيق لمسيرتها، وتدعو لهذا الوطن بالمزيد من التألق والنمو، ولكل من يساندها في تحقيق أهدافها الخيِّرة من جهات وشركات وأفراد ورجال وسيدات وأعلام.. مضيفًا: "رحم الله الأميرة صيتة، وطيب ثراها، وأعاننا على إكمال مسيرتها الإنسانية".

وفي ختام كلمته أعلن الأمين العام للجائزة، د. فهد المغلوث، إطلاق جائزة تحفيز لتكريم أفضل مبادرة وطنية في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

بعد ذلك بدأت مراسم التكريم، وكرم نائب رئيس اللجنة التنفيذية الأمين العام للجائزة ناشطي منصات التواصل الاجتماعي الفائزين بجائزة أم الجود، وهم: الدكتور وافي عبدالله المطيري عن فرع التوعية بالتعليم، الدكتور صالح سعيد الأنصاري عن فرع التوعية بالصحة العامة والنفسية، الدكتور عدنان ناصر الحازمي عن فرع التوعية بذوي الاحتياجات والظروف الخاصة، خالد محمد الصفيان عن فرع التوعية بالذوق العام، سعيد آل مشرف السهيمي عن فرع التوعية بالمسؤولية المجتمعية وعبدالله محمد القاسم عن فرع التوعية بالتطوير والتنمية البشرية.

كما شهد الحفل تكريم أعضاء مركز التنسيق الاجتماعي (تنسيق) المميزين والأكثر تفاعلاً خلال النصف الأول لعام 2021م، وهم: جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وئام)، جمعية البحرين للعمل التطوعي، جمعية رعاية متعافي السرطان الخيرية (متعافي) والجمعية الفيصلية الخيرية النسوية.

وشهدت آخر فقرات الحفل توقيع الجائزة عددًا من الشراكات الاستراتيجية مع جهات عدة، هي: شرطة العاصمة المقدسة، شركة عبدالصمد القرشي، شركة نسما المحدودة، سلسلة فنادق ورقان، فندق ماندارين أورينتال الفيصلية الفندقية وشركة عبدالغني بيت الذهب والمجوهرات العريق. وتهدف الشراكات إلى تفعيل مركز الأميرة صيتة التأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أم القرى.