تحت رعاية الملك عبد الله الثانى :

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شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية ونظرتها الأردنيه، هيفاء النجار، الاحتفالية الضخمة التي أقيمت بمناسبة مئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية ونظمها صندوق الحسين للإبداع والتفوق بالتعاون مع جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن واحياها أوركسترا القاهرة السيمفونى بمشاركة اوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى مع المطربة غادة عباسي، بقيادة الموسيقار الدكتور هيثم سكرية، وذلك على مسرح قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب بحضور شريف كامل سفير مصر بالأردنن وعددا من الأمراء والسفراء وأعضاء السفارة المصرية، وهزاع البراري أمين عام وزارة الثقافة الأردنية ومجموعة من الشخصيات السياسية والعامة بالاردن.

قدمت «عبدالدايم»، التهنئة للاردن وشعبها وأكدت فخرها بالتواجد المصرى في الاحتفال بمئوية تاسيس المملكة، واشارت إلى ان مشاركة الاوركسترا السيمفونى في هذه المناسبة يعد نواة لتعزيز التعاون مع الاشقاء في مختلف مجالات الابداع باعتبار القوى الناعمة من اهم وسائل التواصل بين الشعوب .

من جانبه وجهت هيفاء النجار الشكر لمصر وللدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على المشاركة في الاحتفال بمئوية تاسيس المملكة، وابدت سعادته بالتعاون المثمر مع مصر وثمنت الاستفادة من خبرائها في مختلف مجالات الابداع وبالمستوى المتميز للاوركسترا والذى نجح باقتدار في تقديم سيمفونية حبيتك عمان والتى صورت تاريخ المملكة .

وكان أوركسترا القاهرة السيمفونى بمشاركة اوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى والمغنية الشابة غادة عباسى بقيادة الموسيقار الدكتور هيثم سكرية قد قدم سيمفونية بعنوان «المملكة الأردنية الهاشمية.. حبيتك عمان» من تاليف قائد الحفل وكلمات على البتيرى وتحكي قصة الأردن من خلال محاور متعددة وتصور تأسيس الدولة الأردنية وتعايش نسيجها بمختلف أطيافه ويتم من خلالها استخدام الألحان الشعبية الأردنية كأفكار بنائية وألحان دالة كما تتناول مسيرة الهاشميين عبر الزمن مروًرا بالثورة العربية الكبرى وتعريفا بالملوك الهاشميين الذين أسسوا لنهضة الأردن، يليها تصويرا لعهد الملك عبدالله الثاني بن الحسين مع السرد الدرامي لحياته قبل توليه الحكم وتصوير الأفراح الأردنية من خلال العرس الأردني الذي يتم فيه تقديم نماذج لحنية من شتى مناطق المملكة الشمالية والجنوبية والريفية والبدوية والأصول الفلسطينية والشامية والشركسية، وتجسد ايضا مسيرة الأردن والتقدم والازدهار في مختلف المجالات العلمية، الاقتصادية، التعليمية، النهضة العمرانية وغيرها من المجالات وتم تقسيها إلى خمس حركات هي الثورة العربية الكبرى، ميلاد أمير هاشمي، العرس الأردني. مرثية الحسين والفجر الجديد .

تضمنت الاحتفالية كلمة سهى بواب المديرة التنفيذية لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن التي رحبت خلالها بالحضور الفني والثقافي المصري وحرصت مندوب الملك عبدالله الثاني هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الاردنية على إهداء درع التكريم للدكتور ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تقديرا للمشاركة المتميزة لأوركسترا القاهرة السيمفوني في الاحتفال بمئوية اللملكة كما تسلم الموسيقار هيثم سكرية درع تكريم والدكتور على ياغي ومدير عام صندوق الحسين للابداع والتفوق.