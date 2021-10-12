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سويلم: الأندية ستكون مسئولة عن الجماهير الخاصة بها

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سويلم: الأندية ستكون مسئولة عن الجماهير الخاصة بها سويلم: الأندية ستكون مسئولة عن الجماهير الخاصة بها

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أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصرية، أن وزارة الداخلية المصرية كانت تسعى لعودة الجماهير خلال الفترة القادمة للموسم الجديد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر «حضرة المواطن» «أشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على كم الاستادات داخل الجيدة، وهناك خطورات جادة لرفع شأن الرياضة المصرية، وهناك مساندة من أجل نجاح البطولة هذا الموسم ونشكل الجميع على الدعم والمساندة».

وواصل«دخول الجماهير للمباريات بتنسيق كامل مع الشركة المسئولة عن هذا الأمر، وسيتم نشر كل ما يخص عودة الجماهير والآليات الخاصة بدخولهم للملاعب لأننا نبحث عن سلامة الجميع والجماهير والأهم النظام خلال الفترة القادمة، لتأمين عودة الجماهير بشكل كامل».

وزاد«سيكون كل نادي مسؤول عن الجماهير الخاصة به، وسيكون هناك مؤتمر خاص بهذا الأمر من أجل أن يعرف الجميع المتطلبات التي ستكون عليه».

واختتم«بطولة كأس مصر لن يتم إلغائها ولكن عدم لعبها بسبب مباريات منتخب مصر، وهناك راعي للبطولة ومن الصعب الإلغاء وسيكون هناك توضيحات خلال هذا الأمر في الفترة المقبلة، من أجل إظهار المواعيد الجديدة».

المصرى اليوم

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